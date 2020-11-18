فرنسا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 28 ألفا و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و425 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





جدير الذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.





وكانت شركة فايزر الأمريكية أعلنت اليوم الأربعاء، عن ظهور نتائج لقاح فيروس كورونا المستجد، بنسبة تفوق الـ 95%.





وتوقعت الشركة الحصول على الاستخدام الطارئ للقاح بحلول منتصف ديسمبر المقبل.



