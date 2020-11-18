Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية حول الصحة الإنجابية بـ كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:34 م
دورة تدريبية حول
دورة تدريبية حول الصحة الإنجابية
Advertisements
محمود زيدان
شهد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، افتتاح دورة تدريبية لرفع  وعي الشباب من الجنسين في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، مقرر مناوب فرع كفرالشيخ.

وناقشت الندوة، قضية زواج الأطفال وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والإيدز إضافة إلى التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال فيروس كورونا.

وتنفذ هذه الدورة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وذلك حتى 21 نوفمبر الجاري، بمقر فرع المجلس وتستهدف 20 شابًا وفتاة.

وقد افتتحت الدكتورة جاكلين بشرى المقرر المناوب الدورة التدريبية بتعريف المتدربين بالمجلس القومي للمرأة ودورة ودور فرع المجلس بكفرالشيخ وما يقدمه للمرأة.

كما تحدثت حنان خميس، مديرة فرع الجمعية، عن أهمية رفع وعي الشباب من الجنسين بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

جدير بالذكر أن فعاليات هذه الدورة تستمر لمدة 4 أيام متواصلة.
قومي المرأة ينظم دورة تدريبية حول الصحة الإنجابية بـ كفر الشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم دورة تدريبية حول الصحة الإنجابية بـ كفر الشيخ.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة عمل تنفيذية لتنظيم الأسرة.. توفير التمويل لتنفيذ الخطة..ويؤكد نجاحنا فى هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل

للحد من الزيادة السكانية.. قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة

دورات تدريبية للمرأة لإقامة مشروعات اقتصادية في سيناء

ترشيحاتنا

خرجت عن صمتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تكشف تفاصيل انفصالها

3 نصائح خرافية عن صيانة السيارات.. اعرف حقيقتها

خسارة 400 مليون جنيه.. وزير النقل يعلق على أزمة السائقين الأخيرة

أفضل دعاء قبل النوم.. من وصايا الرسول ردد هذه الكلمات

تناولها يوميا.. أعشاب تهاجم فيروسات الشتاء

دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء