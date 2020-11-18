قومي المرأة ينظم دورة تدريبية حول الصحة الإنجابية بـ كفر الشيخ.. صور

شهد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، افتتاح دورة تدريبية لرفع وعي الشباب من الجنسين في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث.





يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، مقرر مناوب فرع كفرالشيخ.





وناقشت الندوة، قضية زواج الأطفال وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم والإيدز إضافة إلى التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال فيروس كورونا.





وتنفذ هذه الدورة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وذلك حتى 21 نوفمبر الجاري، بمقر فرع المجلس وتستهدف 20 شابًا وفتاة.





وقد افتتحت الدكتورة جاكلين بشرى المقرر المناوب الدورة التدريبية بتعريف المتدربين بالمجلس القومي للمرأة ودورة ودور فرع المجلس بكفرالشيخ وما يقدمه للمرأة.





كما تحدثت حنان خميس، مديرة فرع الجمعية، عن أهمية رفع وعي الشباب من الجنسين بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.





جدير بالذكر أن فعاليات هذه الدورة تستمر لمدة 4 أيام متواصلة.