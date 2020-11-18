لجنة مكافحة كورونا: نتوقع زيادة أعداد الإصابات في ديسمبر ويناير.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، إن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم لـ 14 يوما.





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز وليس التنفس ولابد من حدوث مرحلة عطس او كحة او الحديث بصوت عالي لحدوث العدوى".





وتابع حسام حسني:" نشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا وهذ أمر متوقع، وسوف نشهد زيادة بشكل أكبر في شهر ديسمبر ويناير".





واكمل حسام حسني:" 80% حالات بسيطة و15% متوسطة و5% حالات شديدة"، مضيفا:" من الضروري الاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".





وأكمل حسام حسني:" من النادر أن تظهر النتيجة إيجابية ويكون الفرد غير مصاب بفيروس كورونا ".





ولفت حسام حسني:" مسحة كورونا تؤخذ من الفم والانف معا وليس أحد منهم كي تكون نتيجة المسحة دقيقة بشكل كبير".