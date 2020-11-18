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لجنة مكافحة كورونا: نتوقع زيادة أعداد الإصابات في ديسمبر ويناير.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:31 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم لـ 14 يوما.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرزاز وليس التنفس ولابد من حدوث مرحلة عطس او كحة او الحديث بصوت عالي لحدوث العدوى".

وتابع حسام حسني:" نشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا وهذ أمر متوقع، وسوف نشهد زيادة بشكل أكبر في شهر ديسمبر ويناير".

واكمل حسام حسني:" 80% حالات بسيطة و15% متوسطة و5% حالات شديدة"، مضيفا:" من الضروري الاستمرار في اتباع الاجراءات  الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وأكمل حسام حسني:" من النادر أن تظهر النتيجة إيجابية ويكون الفرد غير مصاب بفيروس كورونا ".

ولفت حسام حسني:" مسحة كورونا تؤخذ من الفم والانف معا وليس أحد منهم كي تكون نتيجة المسحة  دقيقة بشكل كبير".
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