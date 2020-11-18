4 برقيات من البرلمان العربي لسلطنة عمان والمغرب.. ماذا جاء فيهم

بعث عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، برقيتَي تهنئة إلى كل من الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، والشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان.





وعبر "العسومي"، عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العزيزة متمنيا لسلطنة عمان وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .





كما بعث العسومي، برقيتَي تهنئة إلى حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين والحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة العيد الوطني للمملكة المغربية .





وعبر خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العزيزة متمنيا للمملكة المغربية وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.