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أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ على مصر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:19 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ الخميس وتستمر حتى السبت.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" موجة الطقس السيئ   تبدأ بسقوط أمطار من متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد لباقي الساحل الشمالي".

وتابعت:"  يوم الجمعة تزيد غزارة  الأمطار على السواحل الشمالية ورعدية على بعض المناطق ومنها السلوم والإسكندرية ومطروح ".

واكملت:"  أمطار متوسطة على القاهرة يوم الجمعة وخفيفة على شمال الصعيد"، مضيفة:"  يوم السبت تستمر الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا وبداية من يوم الأحد تنحصر كميات الأمطار".

ولفتت:" سوف نشهد نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية مثير للرمال والاتربة".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية علي البلاد، ومن المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة علي عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المنتظر أن تكون هناك أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية أحيانا غدا الخميس، علي السواحل الشمالية تشمل ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض مناطق الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - حلايب - شلاتين - رأس بناس).

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 23 للعظمى والصغرى 16، والسواحل الشمالية 22 للكبرى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 25 للعظمى 15 للصغرى.
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