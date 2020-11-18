3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة لمواعيد الإغلاق وإجراءات كورونا

أعلنت الحكومة على لسان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواعيد الجديدة للمحال العامة وعلى رأسها المطاعم والمقاهي، التي ستغلق الـساعة 12 مساء في فصل الشتاء وتمتد للواحدة صباحا في فصل الصيف ويمتد موعد الغلق للواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة للمطاعم والمقاهي وفي الإجازات الرسمية.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المحال التجارية تغلق في الـ 11 مساء في الصيف والعاشرة مساء في الشتاء"، مضيفا: "تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل".





وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.



