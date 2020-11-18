لماذا تضاعف مقدار المرضى بالفيروسات للثلث في 5 سنوات فقط.. دراسة تجيب

لماذا تزداد حالات الإصابة بالأمراض المعدية عن السابق بمعدل كبير؟ ، كان هذا السؤال هو سبب الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في إنجلترا لتحديد السبب في نسب المرضى المتزايدة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حذر المسؤولون، اليوم، في أحدث دراسة من أن الالتهابات التي تسببها الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ارتفعت بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية في إنجلترا بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.





كشف تقرير للصحة العامة في إنجلترا عن وجود 18200 إصابة بأمراض مجرى الدم شملت 3 أنواع من البكتيريا المقاومة للدواء، وكانت الأكثر إثارة للقلق العام الماضي، وهذا يعادل 50 حالة في اليوم وزيادة ملحوظة بمقدار 4500 حالة مقارنة بـ 13600 حالة مسجلة في عام 2015.





يعتبر العلماء مقاومة المضادات الحيوية من أكبر التهديدات الصحية ، حيث وصفها أحد الخبراء اليوم بأنها تهديد عالمي ضخم، لأنها تسمح للبكتيريا بالتطور بطريقة تمنع الأدوية الشائعة والفعالة من العمل، مما يجعل الأطباء غير قادرين على علاج الأمراض التي كانت قابلة للشفاء.





تم تضمين البكتيريا المسببة لظروف مميتة مثل الإنتان والالتهاب الرئوي والفشل الكلوي في سلالات البكتيريا المضادة للعلاج، بعدما ارتفع عدد الإصابات المقاومة للمضادات الحيوية بجميع أنواعها بنسبة 14% على مدى ثلاث سنوات، من 56 ألفًا في عام 2017 إلى 65100 في العام الماضي، وهذا يعادل 178 يوم.





دعا المسئولون البريطانيون إلى تقنين استخدام المضادات الحيوية، وأن يتم ذلك وفقًا لتعليمات الأطباء، لوقف انتشار المقاومة في البكتيريا، مع عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج السعال وآلام الأذن والتهاب الحلق التي يمكن أن تتحسن من تلقاء نفسها.