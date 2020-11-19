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الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا داخل سوريا.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على دمشق
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها قصف الجيش الإسرائيلي ، 8 أهداف عسكرية في سورياونشر الجيش مقطع فيديو وثق القصف الذي تم تنفيذه.

وكان مصدر عسكري سوري قد قال إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية تصريحاته، أن  الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية تصدت له وسائط الدفاع الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فككت عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.
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