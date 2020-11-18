انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة.. وجريمة بسبب الزواج العرفي | ماذا حدث في القاهرة والجيزة

شهدت القاهرة والجيزة عدة حوادث بين القتل والانتحار وحوادث الطرق، ففى الجيزة اصيب 14 طالبا ومشرفتان والسائق بجروح وكدمات متفرقة اثر اصطدام اتوبيس مدارس بأحد أعمدة الإنارة بالقرب من حدائق الهرم، مما أدى إلى انقلابه.





كشفت التحريات أن الطلاب المصابين،هم ياسن سامح، وحمدي عبده، وفاطمة شحاتة، وباسل سعد، ومحمد مدحت، وهنا مدحت محمد، ومحمد هشام، ويوسف علاء، وسيف الدين، وكريم علاء، ورهف هشام محمد، نوران محمد حسن، واياد محمد حسن، وأحمد مصطفي، وعبد الرحمن محمد، وايمان محمد عادل.





ومن بين المصابين سائق الاتوبيس حمدي عبده محمد 40 سنة، وفاطمة شحاتة محمد 50 سنه مدرسة، ودينا محمود 35 سنة مدرسة.





وانتدبت النيابة لجنة فنية من المرور لفحص الاتوبيس للوقوف على اسبابه وطلبت اجراء تحليل مخدرات للسائق والتحفظ عليه.





وتبين من التحقيقات أن الاتوبيس المنكوب كان في طريقه من حدائق الاهرام الى منشاة القناطر واثناء سيره اختلت عجلة القيادة بيد السائق ووقع الحادث .

انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة





وفى منطقة بولاق الدكرور سقطت فتاة من الطابق العاشر ومعها مرتبة سرير مما اسفر عن اصابتها بكسور وجروح وكدمات وتكثف الاجهزة الامنية جهودها لكشف غموض الواقعة وجارى استكمال التحقيقات.





كشفت التحقيقات والتحريات أن الفتاة تدعى شهد 22 سنة سبق اتهامها في قضايا آداب وكانت تقيم وفتاة أخرى برفقة قوادة تدعى عسلية في شقة بميدان الساعة بفيصل بولاق الدكرور وتشاجرت أمس مع القوادة التي تعدت عليها بالضرب بـ "موس" وأصابتها في جبهتها بجرح قطعي ثم أغلقت عليها باب الغرفة وتوجهت للنوم.





وأضافت التحريات أن الفتاة وضعت مرتبة علي النافذة وصعدت أعلاها ثم ألقت بنفسها من الطابق العاشرة لتسقط جثة هامدة، عثرت قوات الأمن على فتاة أخرى حبستها القوادة داخل الشقة فتم التحفظ عليها لسماع أقوالها وضبط القوادة ومازالت التحقيقات مستمرة.





والدة سفاح الجيزة تبكي بهستيرية





دخلت والدة سفاح الجيزة المتهم بقتل 4 ودفن جثثهم في شقة ومخزن ببولاق الدكرور والاسكندرية في نوبة بكاء بعد رؤية ابنها المتهم في الحجز، فيما قابلها المتهم بحالة من الهدوء التام والثبات الانفعالي الشديد ورد عليها قائلا: "اهدي بس محصلش حاجة".





وبدأ فريق الطب الشرعي مناظرة رفات الضحية الثالثة للمتهم قذافي فراج، 49 سنة، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"؛ لفحص وكتابة تقرير الصفة التشريحية لجثث الضحايا الذين قتلهم.





كما يتم إجراء تحليل البصمة الوراثية عن طريق أخذ عينة من الهيكل العظمي للمجني عليهم ومطابقته بالبصمة الوراثية لأقاربهم؛ تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.





وتبين أن المتهم اتخذ شقتين بمنطقة العشرين في بولاق الدكرور كمقبرة لدفن ضحاياه، الشقة الأولى دفن فيه صديقه وزوجته، والشقة الثانية التي كان يتخذها مكتبا للمحاماة، تم العثور على هيكل عظمي خاص بالفتاة نادين السيد سيد، شقيقة زوجة المجني عليها.





واعترف المتهم أنه أقام معها علاقة عاطفية قبل الزواج من شقيقتها، وأثناء إنهاء إجراءات الزواج من شقيقة المجني عليها، هددته بفضحه أمام أسرتها، فاستدرجها المتهم إلى شقته في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وخنقها ودفنها بملابسها في مكان العثور عليها.





واعترف المتهم بقتل زوجته فاطمة الزهراء زكريا علي، 34 سنة، في عام 2015 بعد أن سرقت منه 330 ألف جنيه ورفضت رده مهددة بفضحه بعد أن نصب على المحاسب رضا محمد عبد اللطيف وقتله ودفنه، فوضع السم لها في الطعام هي الأخرى ثم هشم رأسها في حائط بالشقة بمنطقة المريوطية، ووضعها في ديب فريزر ونقلها إلى الشقة الكائنة في شارع العشرين ببولاق الدكرور ودفنها بملابسها.





وأوضحت التحريات أن مأمورية انتقلت قبل 7 أيام إلى المقبرة في شقة بولاق الدكرور، وجرى استخراج هيكلين عظميين أحدهما لزوجته "فاطمة" والآخر لصديقة "رضا"، وحتى الآن تم استخراج رفات 3 من ضحايا سفاح الجيزة، وجار انتقال مأمورية إلى محافظة الإسكندرية لاستخراج رفات فتاة، 33 سنة، عاملة في محل بيع أدوات كهربائية ملك المتهم.

عذب طفلي زوجته بـ "الماء المغلي" في التجمع الخامس





وفى القاهرة عذب صاحب مزرعة طفلي زوجته "بالماء المغلي والخرطوم" بمنطقة التجمع الخامس وقررت النيابة حبسه واخلت النيابة سبيلها بعد كتابة اقرار بحسن معاملتهما ، مع عرض الطفلين على الطب الشرعي .





وكان المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس تلقى بلاغا من مواطن قرر بمشاهدته شخص مقيم فى فيلا بالحى الثانى بدائرة القسم ، حال قيامه بتعذيب طفلين بإلقاء المياه الساخن على أحدهما وبهما حروق وتشوه بجسدهما درجة رابعة وذلك أعلى سطح الفيلا.





وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعة انتقال رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم ، حيث تم العثور على طفلين شقيقين " 5 سنوات و6 سنوات " بهما آثار حروق وتعذيب بأماكن متفرقة بجسدهما النحيف.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات انه زوج امهم وراء ارتكاب الواقعة وتعذيبهما وأنه يعمل " صاحب مزرعه " تم ضبطه ، واقر أمام رجال الامن أنه تزوج من أم الطفلين منذ فترة عقب وفاة زوجها الأول ، وانه كان يهذب الطفلين لفشل أمهما فى تربيتهما ، وسبق أن انهال عليهما بالضرب بالخرطوم فيما تم استدعاء الأم واقرت بان زوجها الثاني معتاد ضربهما بقصد تربيتهما وليس بهدف تعذيبهما .





فتاة تقتل شقيقتها في الوراق





انهت فتاة حياة شقيقتها بمنطقة الوراق حيث سددت لها طعنة أودت بحياتها، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض عليها وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغًا بمقتل فتاة بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن الفتاة سبق لها الزواج مرتين وانفصلت عن زوجيها ثم كانت على علاقة بثالث تزوجته عرفيا وعندما علم والدها بزواجها العرفي قام بتكبيلها بالحبال وحبسها في المنزل، حاولت الفتاة الهرب فأوهمت شقيقتها برغبتها في الذهاب للحمام.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب قيام شقيقتها بفك قيودها لدخول الحمام، قامت المتهمة بتسديد طعنة لشقيقتها مستخدمة سلاحا أبيض، ألقت قوة أمنية القبض علي الفتاة واقتيادها إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.