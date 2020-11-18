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حوادث

التحريات في سقوط فتاة بمرتبة من العاشر في بولاق: مسجلة آداب وتشاجرت مع قوادة فانتحرت

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة سقطت من الطابق العاشر في عقار بمنطقة بولاق الدكرور.


تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجرى العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة، سقطت من شقة بعقار، أعلى سيارة ملاكي متوقفة بالشارع، وسقط معها مرتبة سرير.


تولت قوة أمنية برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة فحص العقار وفحص المقيمين بالعقار، وسكان الشقة التي سقطتا منها الفتاة.


وأشارت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى شهد 22 سنة سبق اتهامها في قضايا آداب وكانت تقيم وفتاة أخرى برفقة قوادة تدعى عسلية في شقة بميدان الساعة بفيصل بولاق الدكرور وتشاجرت أمس مع القوادة التي تعدت عليها بالضرب بـ "موس" وأصابتها في جبهتها بجرح قطعي ثم أغلقت عليها باب الغرفة وتوجهت للنوم.


وأضافت التحريات أن الفتاة وضعت مرتبة علي النافذة وصعدت أعلاها ثم ألقت بنفسها من الطابق العاشرة لتسقط جثة هامدة، عثرت قوات الأمن على فتاة أخرى حبستها القوادة داخل الشقة فتم التحفظ عليها لسماع أقوالها وضبط القوادة ومازالت التحقيقات مستمرة.

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