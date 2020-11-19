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مرأة

بإطلالة عصرية .. وفاء عامر تتألق على البحر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة وفاء عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها على أحد الشواطئ.


تألقت وفاء عامر في الصورة بإطلالة عصرية، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأبيض لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن ذوقها الرفيع.


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وانتعلت وفاء عامر حذاء مسطحا باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على انستجرام.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء عامر على خصلات شعرها القصير الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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