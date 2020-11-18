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فن

إطلالة جديدة.. وفاء عامر تخطف الأنظار بـ عدسات ملونة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
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محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

تألقت وفاء عامر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت سترة باللون الابيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارت واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة في إطلالتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء عامر على خصلات شعرها البني الفاتح المنسدلة على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجها الناعم الذي ارتكز على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها كما ارتدت عدسات ملونة متناسقة مع لون بشرتها.

وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

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