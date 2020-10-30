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مرأة

وان شولدر.. وفاء عامر بفستان لامع يكشف رشاقتها في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:49 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ايتن عامر، ستوري جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وتألقت بها وفاء عامر بإطلالة جذابة وأنيقة من فعاليات ختام مهرجان الجونة.

وأطلت بها وفاء عامر، بفستان طويل وبسيط باللون البينك اللامع؛ ليكشف عن رشاقتها وأناقتها، ويتميز بتفصيلة الوان شولدر الجذابة .

ووضعت وفاء عامر اكسسوارات بسيطة لتبرز جمالها ، واختارت تسريحة الكعكة الجذابة لشعرها لتتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء عامر في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ واختيرت الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ویهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمُتحمس لها.
وان شولدر.. وفاء عامر بفستان لامع يكشف رشاقتها في ختام مهرجان الجونة

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