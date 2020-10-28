صلوا على من بكى شوقًا لرؤيتنا.. وفاء عامر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف





وكتبت وفاء عامر عبر حسابها بإنستجرام: "كل عام انتم بخير بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف... صلوا على من بكى شوقًا لرؤيتنا".





وعلى صعيد آخر، انتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.





فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم

احتفلت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بذكرى المولد النبوي الشريف.