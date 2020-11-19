سهلة وسريعة.. طريقة عمل فطير الطاسة بالجلاش

فطير الطاسة من أشهي وأسرع المعجنات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها بحضوات متنوعة و جديدة، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل الطاسة السريع بالجلاش.
مقادير فطير الطاسة بالجلاش:
جلاش
بسطرمة
بيض
بولوبيف
مكس جبن
مشروم
بصل مفروم
موتزاريلا
زيتون
فلفل رومي
سمنة بلدي
بقدونس مفروم للتقديم
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طريقة تحضير فطير الطاسة بالجلاش:
-تشوح البسطرمة في سمنة ثم يضاف البيض ويتبل بملح وفلفل.
-تدهن طبقات الجلاش بسمنة وملح وفلفل ثم تحشى بخليط البيض والبسطرمة، ثم تغلق من الجوانب، وتسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بزيت.
-تدهن طبقات الجلاش بسمنة وملح وفلفل وتحشى بحشوة الجبن والزيتون وفلفل رومي، ثم تسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بزيت.
-يشوح المشروم والبصل في زيت على النار.
-كذلك يشوح البولوبيف فى طاسة على النار.
-تدهن طبقات الجلاش بسمنة وملح وفلفل ثم تحشى بخليط المشروم والبصل والجبن وفلفل رومي وبولوبيف، ثم يغلق من الجوانب ويسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بزيت.
-يشوح البولوبيف ويضاف بيض وفلفل أخضر ويتبل بملح وفلفل.
-ثم يحشى به الجلاش ويدهن بسمنة ويغلق من الجوانب، ثم يسوى على الجانبين فى طاسة مدهونة زيت.
-يقدم بالهنا.