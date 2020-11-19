سهلة وسريعة.. طريقة عمل فطير الطاسة بالجلاش

مقادير فطير الطاسة بالجلاش:

جلاش

بسطرمة

بيض

بولوبيف

مكس جبن

مشروم

بصل مفروم

موتزاريلا

زيتون

فلفل رومي

سمنة بلدي

بقدونس مفروم للتقديم





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طريقة تحضير فطير الطاسة بالجلاش:

-تشوح البسطرمة في سمنة ثم يضاف البيض ويتبل بملح وفلفل.

-تدهن طبقات الجلاش بسمنة وملح وفلفل ثم تحشى بخليط البيض والبسطرمة، ثم تغلق من الجوانب، وتسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بزيت.

-تدهن طبقات الجلاش بسمنة وملح وفلفل وتحشى بحشوة الجبن والزيتون وفلفل رومي، ثم تسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بزيت.

-يشوح المشروم والبصل في زيت على النار.

-كذلك يشوح البولوبيف فى طاسة على النار.

-تدهن طبقات الجلاش بسمنة وملح وفلفل ثم تحشى بخليط المشروم والبصل والجبن وفلفل رومي وبولوبيف، ثم يغلق من الجوانب ويسوى على الجانبين في طاسة مدهونة بزيت.

-يشوح البولوبيف ويضاف بيض وفلفل أخضر ويتبل بملح وفلفل.

-ثم يحشى به الجلاش ويدهن بسمنة ويغلق من الجوانب، ثم يسوى على الجانبين فى طاسة مدهونة زيت.

-يقدم بالهنا.







