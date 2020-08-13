طريقة عمل فطير طاسة بدقيق السميد... فيديو

فطير الطاسة حل سريع لتحضير وجبة متكاملة مشبعة بأقل الوقت والمجهود والمكونات، لهذا سنقدم لكم طرقة لعمل فطير الطاسة السريع للتجديد بدقيق السميد.
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل فطير طاسة بدقيق السميد:
مقادير فطير طاسة بدقيق السميد
2 كوب دقيق
1 كوب سميد
رشة ملح
رشة سكر
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ماء للعجن
سمنة للدهن
طريقة تحضير فطير طاسة بدقيق السميد
* يخلط الدقيق والسميد والملح والسكر والخميرة
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة
* تدهن بالسمنة وترش بالسميد
* يرص كل 4 طبقات فوق بعضها البعض
* تفرد بالنشابة
* توضع في طاسة وتغطى على النار
* تقلب على الوجه الآخر وتقدم عند تمام النضج .