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مرأة

اكتشف طريقة عمل فطير الطاسة بالشيكولاتة والموز.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:18 ص
طريقة عمل فطير الطاسة
طريقة عمل فطير الطاسة بالشيكولاتة والموز
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال طريقة عمل فطير الطاسة بالشيكولاتة والزبدة.


قدمت الشيف توتا مراد، طريقة تحضير فطير الطاسة بالشيكولاتة بأسهل طريقة.


وقالت مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد المقادير

25 جرام زبدة
50 جرام شيكولاتة
250 مللي ماء

طريقة تحضير فطير الطاسة بالشوكولاتة:

ندهن ورق الجلاش بالزبدة، مع إضافة كمية شيكولاتة وموز»، وتسخن الطاسة على النار ويوضع فيها فطير، الشيكولاته والموز ويتم التسوية.


كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن فوائد الموز عبارة عن

يحسن صحة الهضم
- يحمي من امراض القلب
- يساعد في علاج فقر الدم
- غني بالبوتاسيوم والحديد
- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع
- فعال في خسارة الوزن
- يساعد في علاج قرحة المعدة

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