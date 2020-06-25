اكتشف طريقة عمل فطير الطاسة بالشيكولاتة والموز.. فيديو

يعشق الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال طريقة عمل فطير الطاسة بالشيكولاتة والزبدة.





قدمت الشيف توتا مراد، طريقة تحضير فطير الطاسة بالشيكولاتة بأسهل طريقة.





وقالت مراد خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد المقادير

25 جرام زبدة

50 جرام شيكولاتة

250 مللي ماء

طريقة تحضير فطير الطاسة بالشوكولاتة:

ندهن ورق الجلاش بالزبدة، مع إضافة كمية شيكولاتة وموز»، وتسخن الطاسة على النار ويوضع فيها فطير، الشيكولاته والموز ويتم التسوية.





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- يحمي من امراض القلب

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- يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

- فعال في خسارة الوزن

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