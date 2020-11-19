شاهد.. كواليس تتويج سيدات سلة الأهلي ببطولة منطقة القاهرة واحتفالات اللقب

نجح فريق سيدات كرة السلة بالأهلي في التتويج ببطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 77-55 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء.













وأقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة وقدم فريق سيدات الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة واستطاع السيطرة على مجريات الأمور تمامًا بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم.













ونجح الفريق في التقدم من البداية إلى النهاية، وشهدت فترات المباراة تفوقًا ملحوظًا لسيدات الأهلي بفضل تألق المحترفة الأمريكية كايلا ثورنتون وثريا محمد.













واستهل الأهلي مسيرته بالفوز في الدور التمهيدي على حساب فريق النصر بنتيجة 69-6، قبل أن يطيح بفريق الغابة بنتيجة 86-30، ثم الفوز على الزهور، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي عن جدارة.













وضرب فريق سيدات الأهلي موعدًا مع نظيره فريق وادي دجلة في الدور ربع النهائي، ليتمكن من تحقيق الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة "65-13"، ويؤكد تفوقه في المباراة الثانية بنتيجة" 70-23".













وتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة في مواجهة فريق هليوبوليس، ليحقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت في فبراير بنتيجة "67-56"، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي لفترة ليست بالقليلة نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.













وعادت الحياة مجددًا إلى ملاعب كرة السلة، ليتم استئناف البطولة بالمواجهة الثانية أمام هليوبوليس في نوفمبر الجاري، ليتأثر الفريق بغياب العديد من عناصره الرئيسية، ويتلقى الخسارة الأولى في مشواره بالبطولة بنتيجة "93-95"، ليحتكم الفريقان إلى المباراة الثالثة التي نجح فريق الأهلي في فرض تفوقه على مدى فترات المباراة بنتيجة 83-57، ويحجز مقعده في المباراة النهائية أمام الجزيرة اليوم الأربعاء في أحضان صالة استاد القاهرة محققًا الفوز بنتيجة "77-55".













وتمكن الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي من الاستحواذ على جوائز بطولة منطقة القاهرة عقب التتويج باللقب مساء أمس " الأربعاء" بعد الفوز على الجزيرة في النهائي الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.













ونجحت المحترفة كايلا ثورنتون في الفوز بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، بعد المستوى المتميز الذي ظهرت به في مواجهتي قبل النهائي والنهائي.













وحصدت ثريا محمد جائزة أفضل مصوبة ثلاثيات في البطولة، التي كانت أحد عوامل ترجيح كفة الأهلي في الفوز باللقب.









وعبر علي هاشم، المدير الفني للفريق عن سعادته بالتتويج ببطولة منطقة القاهرة، بعد تغلبه في النهائي على الجزيرة بنتيجة 77-55، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.













وقال: «من الرائع التتويج ببطولة منطقة القاهرة، في مستهل مشوار الفريق في الموسم الجديد، قبل الدخول في منافسات دوري المرتبط ودوري السوبر».













وأضاف أن الفريق تغلب على الإصابات ونجح في التتويج بالبطولة عن جدارة، رغم إقامتها بشكل مفاجئ، معربًا عن أمله في مواصلة الفريق التفوق وحصد البطولات في الفترة المقبلة.













فيما قالت دينا عمرو، قائدة الفريق أن اللاعبات تغلبن على الصعوبات التي واجهت الفريق في الفترة الماضية، خصوصًا الإصابات بالتعاون مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني علي هاشم.













وأضافت أن الجميع تعاهد على تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة في مستهل مشوار الفريق بالموسم الجديد، وأن الجميع يقاتل في المباريات والتدريبات لحصد كافة الألقاب والبطولات.













وشددت على أن الأهلي حصد اللقب على حساب منافس قوي بحجم الجزيرة، بعد التعلب على هليوبوليس في نصف نهائي البطولة، مؤكدة أن الاطمئنان على عناصر الفريق في ظل الغيابات بداعي الإصابة من أهم مكاسب البطولة.













واختتمت قائدة الفريق حديثها بالتأكيد أن بطولة منطقة القاهرة «بروفة» قوية قبل استئناف رحلة الدفاع عن لقب بطولتي دوري المرتبط والسوبر في الموسم الجديد.













فيما اشادت جنة مصطفى، بزميلاتها في الفريق والجهاز الفني بقيادة علي هاشم، بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفريق على مدى أحداث المباراة، التي شهدت تفوقًا كبيرًا على حساب منافس لا يستهان به بحجم نادي الجزيرة.













واختتمت جنة مصطفى حديثها بتوجيه التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي، متعهدة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق كل البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم.













وأبدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، أبدت سعادتها البالغة بعد الفوز بلقب بطولة منطقة القاهرة، عقب الفوز على الجزيرة بنتيجة 77-55، مشيرة إلى أن الجميع تعاهد على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، وليس مجرد الفوز بالبطولة، وتوجيه رسالة قوية أن الأهلي لن يتنازل عن أي من بطولات الموسم الجديد.













وأضافت أنه رغم الهزيمة أمام هليوبوليس إلا أن نتيجة المباراة لم تؤثر على الفريق، واستطاعت اللاعبات تحقيق الفوز باللقب بفوز كبير على الجزيرة، مؤكدة أن الفريق يأمل في مواصلة الفوز بالبطولات المحلية والإفريقية والعربية خلال المرحلة المقبلة.











