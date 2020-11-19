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فن

أحمد السقا يكشف عن فريق يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد السقا، عن الفريق الذي يتمنى أن يفوز ويتوج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر أن تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي. 
 
وقال "السقا"، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور، "أنا زملكاوي ووالدى كان زملكاويا، وأتمنى تتويج الزمالك باللقب الأفريقى، لكن أتمنى من الجماهير من الطرفين أن تحكم العقل، وتفتخر بما وصل له فريقها هذا الموسم".
 
وكان استعرض الفنان أحمد السقا، مهاراته في ركوب الخيل عبر صورة نشرها عبر حسابه علي موقع "إنستجرام".

وظهر "السقا"، في الصورة على ظهر حصانه، وهو يتخطى الحواجز، معلقًا "ماشاء الله" نالت إعجاب متابعيها.

وشارك السقا في السباق الرمضاني المنقضي بتقديم برنامج "إغلب السقا" مع الفنانة ومقدمة البرامج اللبنانية رزان مغربي، وعُرض على قناة MBC مصر، كما أطل كضيف شرف مسلسل "سكر زيادة" بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل "نسل الأغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة. 
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