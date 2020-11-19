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رياضة

شوقي غريب: الأولوية للمنتخب الأول في اختيار اللاعبين.. ونمتلك عرضا لمواجهة اليابان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
شوقي غريب المدير
شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي
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حسام الحارتي

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه وضع مخططًا قبل قيادته للمنتخب في شهر مارس العام الماضي بخوض وديات لتجهيز اللاعبين بشكل جيد.


وأضاف "غريب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جميع المعسكرات بنسبة كبيرة ستتزامن مع المنتخب الأول الذي يكون له الأولوية في اختيار اللاعبين عن المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن هناك حالة من القلق سيطرت على اللاعبين أثناء مباراة البرازيل، إلا أنهم نجحوا في التغلب عليه.


واستكمل حديثه، أن المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 رغم إصابتهم قبل المسابقة بأيام قليلة، موضحًا أن الجهاز الفني دائمًا ما يكون ذهنه حاضرًا لتحقيق الفوز في المباريات التي يخوضها وتطبيق خططه داخل الملعب.


وواصل حديثه، أن طموحه على قدر إمكاناته، وحالة القلق التي تسيطر عليه عقب تسجيل هدف في شباكه في أي مباراة أصبحت غير موجودة تمامًا، موضحًا أن لديه طموحًا في تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الدولة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الإعلام أصبح مهتمًا بشكل كبير بالمنتخب الأولمبي على عكس السنوات الماضية.


واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبهم بإسعاد الشعب في أولمبياد طوكيو، وهو ما يعتبره تكليفًا؛ لذلك يسعى مع المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز في المنافسات التي ستقام العام المقبل، موضحًا أن عمر مرموش المحترف في صفوف فولفسبورج الألماني، لابد أن يظهر المستوى الذي يجبره على الانضمام للأولمبي، وأن يكون مستواه الأفضل من اللاعبين في هذا المركز، لاسيما وأنه سيكلف اتحاد الكرة تذاكر طيران وإقامة وغيرها.


واختتم غريب حديثه، بأن هناك عرضًا للمنتخب الأولمبي لمواجهة اليابان يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل على أن تقام في طوكيو التي ستستضيف الأولمبياد، مشيرًا إلى أن المنتخب في حاجة لمثل هذه المباريات للدخول في أجواء المنافسات مبكرًا ضد منتخبات كبيرة، بينما عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا، قال «هذه مواجهة تاريخية وحدث قد لن يتكرر، لذلك لابد أن نخرج منه محققين مكاسب عديدة وتقبل النتيجة من جانب الطرفين ونبذ التعصب».


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