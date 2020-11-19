عمرو محمود ياسين: والدي صديق العمر.. ولا أنسى هذا الموقف في بورسعيد

قال السيناريست عمرو محمود ياسين إن والده يعد بالنسبة إليه صديق العمر، وأن علاقتهما منذ صغره "دمها خفيف"، وكان يحكي له على كل حاجة.

وأضاف "عمرو"، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، أن محمود ياسين في البيت دائما يضحك ويهزر مع أسرته، وليس كالانطباع الذى أخذه الناس عنه نتيجة أدواره.





وتابع "كان فيه موقف وأنا صغير كنا في بورسعيد أنا ووالدى راكبين العربية، وفجأة ناس اتلمت على العربية وانا اتخضيت وافتكرتهم بيهاجمونا، وبعدين اكتشفت أنهم كانوا بيحيوه وأنه محبوب جدًا في بورسعيد، ساعتها عرفت إن أبويا مش زى أي أب وأنه مشهور".