حيرته في تفسيرها.. شهيرة تكشف عن الرؤيا التي رآها محمود ياسين

قالت الفنانة شهيرة، إن محمود ياسين رأى منذ سنوات رؤيا ما، متابعة "قالي أنه كان في واحد بينادي عليه وعمال يقوله محمود محمود، ولما رد عليه قاله اقرأ القرآن خمسين"، معقبة "قعد يقولي اقرأ القرآن 50 مرة، ولا افتح القرآن واشوف السورة 50".





وأضافت "شهيرة"، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "قولتله أنت حاسس بـ أيه واعمله.. قام ختم القرآن الكريم 50 مرة"، موضحة "في فترة مرضه الأخيرة مكنش مواظب على القرآن والصلاة هو مكنش حاضر وقتها.. بس أنا كنت بصلي قدامه بصوت عالي".





وأكملت "مرة طلب أنه يصلي بس مكنش قادر يقف، قولتله صلي وأنت قاعد، وبقيت أنا أقول وهو يقول ورايا".