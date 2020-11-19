سلة بنات سموحة 2009 يفوز على سبورتنج

حقق فريق نادي سموحة لكرة السلة مواليد 2009 (الأزرق) بقيادة الكابتن خالد مصطفى فوزا مهما على نظيره سبورتنج بعد عرض قوي من نجمات سموحة وإدارة ناجحة للجهاز الفني في إطار مباريات دوري منطقة الإسكندرية.
يضم الفريق النجمات: "بسنت إسلام وهنا ياسر وأمينة محمود كنزي حسام الدين ومريم رشاد ونور وسام وفرح تامر ومريم أيمن وجنة أحمد وسلمي أحمد ومودة أحمد وحلا عمرو وسلمي محمد ولارين حسن ورقية أحمد وفرح إيهاب ومريم وسام وسجا حسن وشهد محمود وسلمى رفعت".
بينما يضم الجهاز الفني الكابتن خالد مصطفى مدرب والكابتن زينب عبد المنعم إداري والكابتن نعمة محمود عبد الرحمن المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم بإشراف الكابتن أيمن إبراهيم المشرف الفني لقطاع الناشئين والبراعم والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن ناجي رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.