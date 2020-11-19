الشناوي: لم نتوقع سيناريو مباراة توجو.. والبدري استعد جيدا

صرح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي ، بأن اللاعبين لم يتوقعوا الفوز بهذه الطريقة على منتخب توجو خارج الأرض، مؤكدا أن الرغبة كانت عند الجميع هي الفوز ولكن سيناريو المباراة لم يكن متوقعا.





وأضاف محمد الشناوي، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر"، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب استعد جيدا للمواجهتين، وأهّل اللاعبين نفسيا للمباراتين بالشكل المطلوب وبالتالي نجحنا في تحقيق الفوز.





وأوضح أن التغييرات الكبيرة في التشكيل بين المباراتين لم يؤثر على أداء المنتخب خاصة أن جميع اللاعبين على قدر المسئولية وبنفس الكفاءة ويستطيع الجهاز الفني تعويض أي عجز في أي مركز.





وتغلب منتخب مصر على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.





ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.