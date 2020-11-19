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فن

آخر ظهور لـ نيللي كريم من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها ..شاهد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر نيللي كريم في الصورة بلوك جريء وجذاب باللون الأبيض والأسود.


وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

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