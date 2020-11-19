هند النعساني: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم أعمدة الاقتصاد القومي

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من أهم أعمدة الاقتصاد القومي.







وتابعت: القيادة السياسية اهتمت بالمشروعات الصغيرة، مما أدى إلى توفير مصادر دخل مختلفة.



وأضافت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تشجع على الصناعات والحرف اليدوية والابتكار والتنمية، والمميز في الأمر أن كل من لديه أفكار يمكنه التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات فهو مخصص لتنمية الأفكار، بالإضافة إلى تطوير الأفكار وتمويلها ومتابعتها.



