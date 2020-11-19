Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعساني: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم أعمدة الاقتصاد القومي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:55 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
Advertisements
إسراء صبري
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من أهم أعمدة الاقتصاد القومي.

وتابعت: القيادة السياسية اهتمت بالمشروعات الصغيرة، مما أدى إلى توفير مصادر دخل مختلفة.

وأضافت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تشجع على الصناعات والحرف اليدوية والابتكار والتنمية، والمميز في الأمر أن كل من لديه أفكار يمكنه التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات فهو مخصص لتنمية الأفكار، بالإضافة إلى تطوير الأفكار وتمويلها ومتابعتها.

وشددت على أن عدد المنشآت الصغيرة وصل إلى 3 ملايين و600 ألف منشأة، بعدد مشتغلين وصل إلى 9 ملايين و700 ألف مشترك، بإجمالي أجور 190 مليارا و200 مليون جنيه، لإنتاج 1.237 مليون جنيه، بقيمة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.

مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت كثيرا في توفير الفرص والعمل، معقبة لدينا العديد من الحرفيين في كل شبر من مصر المحروسة، كما شجعت الجميع من أجل التقدم في حالة كونهم لديهم أي فكرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شعراوي: 716 مليون جنيه فاتورة تنفيذ 4 آلاف مشروع بالمحافظات خلال أغسطس

بـ 500 مليون جنيه.. تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدا للتمويل متناهي الصغر

البنك المركزي: 201.7 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2015

بحضور 7 وزراء .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

مدبولي يترأس اجتماعا لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وزيرة التجارة: الشباك الواحد ساهم في استخراج 5200 رخصة و1779 بطاقة ضريبية و368 سجلا تجاريا

ترشيحاتنا

ألمانيا.. مطالب برلمانية بحظر جماعة تركية متطرفة موالية لأردوغان

أهم حاجة تجمع معلومات.. عمرو محمود ياسين: والدي كان بيقولي كدا وأنا في الحضانة.. فيديو

أفضل دعاء قبل النوم.. من وصايا الرسول ردد هذه الكلمات

الاتحاد السكندري ينتظر رد النادي الأهلي لمعرفة موقف بادجي ويرغب في ضم لاعب الزمالك

أحمد السقا يكشف عن فريق يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا

عشان الفرامل متسخنش منك.. اتبع تلك النصائح في السيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

بفستان أحمر.. نسرين إمام تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها