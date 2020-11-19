هند النعساني: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم أعمدة الاقتصاد القومي

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد من أهم أعمدة الاقتصاد القومي.
وتابعت: القيادة السياسية اهتمت بالمشروعات الصغيرة، مما أدى إلى توفير مصادر دخل مختلفة.
وأضافت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تشجع على الصناعات والحرف اليدوية والابتكار والتنمية، والمميز في الأمر أن كل من لديه أفكار يمكنه التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات فهو مخصص لتنمية الأفكار، بالإضافة إلى تطوير الأفكار وتمويلها ومتابعتها.
وأضافت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة تشجع على الصناعات والحرف اليدوية والابتكار والتنمية، والمميز في الأمر أن كل من لديه أفكار يمكنه التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات فهو مخصص لتنمية الأفكار، بالإضافة إلى تطوير الأفكار وتمويلها ومتابعتها.
وشددت على أن عدد المنشآت الصغيرة وصل إلى 3 ملايين و600 ألف منشأة، بعدد مشتغلين وصل إلى 9 ملايين و700 ألف مشترك، بإجمالي أجور 190 مليارا و200 مليون جنيه، لإنتاج 1.237 مليون جنيه، بقيمة إجمالية بلغت 804 مليارات جنيه.
مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت كثيرا في توفير الفرص والعمل، معقبة لدينا العديد من الحرفيين في كل شبر من مصر المحروسة، كما شجعت الجميع من أجل التقدم في حالة كونهم لديهم أي فكرة.
مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت كثيرا في توفير الفرص والعمل، معقبة لدينا العديد من الحرفيين في كل شبر من مصر المحروسة، كما شجعت الجميع من أجل التقدم في حالة كونهم لديهم أي فكرة.