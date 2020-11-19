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اقتصاد

تراجع التضخم بمنطقة اليورو في أكتوبر بفعل انخفاض أسعار الطاقة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر  ليضاهي أقل مستوى في أربعة أعوام، حيث ظلت أسعار الطاقة منخفضة نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي.


وانخفض التضخم في التسعة عشر بلدا التي تستخدم اليورو أكثر من 0.2 بالمئة عن الشهر السابق في أكتوبر و0.3 بالمئة على أساس سنوي وهو نفس معدل التراجع السنوي المسجل في سبتمبر ويتفق مع التقديرات الأولية المعلنة مطلع نوفمبر .

وباستبعاد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة المتقلبة، يكون ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي معدل التضخم الأساسي قد ارتفع 0.1 بالمئة عنه قبل شهر و0.4 بالمئة على أساس سنوي.


يستهدف البنك المركزي إبقاء التضخم أدنى بقليل فحسب من اثنين بالمئة في المدى المتوسط.


وتراجع التضخم في ألمانيا وإيطاليا، أكبر وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين زاد في فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات المنطقة، نحو 0.1 بالمئة.

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