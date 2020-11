ريادة أعمال جامعة بنها ينظم برنامجا تدريبيا عن كتابة خطة العمل للمشروعات.. صور

نظم نادي ريادة الأعمال E-CLUB ( تايكو جامعة بنها ) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعلى مدار ثلاثة أيام منحة مجانية للبرنامج التدريبي " كتابة خطة العمل للمشروعات الناشئة How to write smart Business plan for Startups ".