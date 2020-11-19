ريادة أعمال جامعة بنها ينظم برنامجا تدريبيا عن كتابة خطة العمل للمشروعات.. صور

نظم نادي ريادة الأعمال E-CLUB ( تايكو جامعة بنها ) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعلى مدار ثلاثة أيام منحة مجانية للبرنامج التدريبي " كتابة خطة العمل للمشروعات الناشئة How to write smart Business plan for Startups ".

جاء ذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام بالتدريب كل من الدكتور محمود عبدالرحمن كامل مدرس ادارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها ومدرب وطني معتمد لبرنامج SIYB ، والدكتور سامح محمد سعيد مدرس ادارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها ومدرب وطني معتمد لبرنامج SIYB.

وتأتى الدورة احتفالا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال GEW لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بوجود فرص أخرى للعمل متاحة غير المتعارف عليها بحيث يكون خريجي الجامعة جزءا من إيجاد بيئة جديدة للأعمال في مصر وتوفير فرص العمل بالإضافة الى تعزيز نشر ثقافة العمل الحر.

من ناحية اخرى شاركت جامعة بنها في المنتدى الافتراضي لمؤسسات التعليم العالي الافريقية والذى يقيمه اتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة شاركت في المنتدي متمثلة في الدكتور أحمد يوسف مدير إدارة وحدة الوافدين بالجامعة والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها.

واشار الجيزاوي الى إن اتحاد الجامعات الأفريقية هو صوت التعليم العالي في أفريقيا ويعتبر المنتدى فرصة للتشاور وتبادل المعلومات والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا.