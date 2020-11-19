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أخبار البلد

نقابة الأسنان: استمرار قيد خريجى دفعة 2019 حتى مارس المقبل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى بيان، عن قيد خريجى كليات طب الأسنان دفعة 2019، الشهر الجارى، لتنتهى يوم الأثنين الموافق 15 مارس 2021، 

واوضحت  أنه يتم تقديم أوراق القيد فى النقابة العامة بجاردن سيتى، أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، مؤكدة ضرورة إحضار البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه، والموقف من التجنيد "سارى" عند التقدم للقيد بالنقابة، وموجه باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، ولخريجين الجامعات الخاصة أو الاجنبية فيش آخر موجه باسم وزارة الصحة.

وأشارت النقابة إلى إمكانية أن يتقدم الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة، ووزارة الصحة على ان يكون استلام كارنية العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، لافته إلى أن خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية يحصلون على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد، ثم يتم تقديم ملف الوزارة مع ملف القيد بالنقابة العامة حتى يتم استخراج تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، مقابل رسوم قيمة 130 جنيه.
 
وأكدت نقابة أطباء الأسنان، ضرورة أن يتم القيد بالنقابة بنفس العام لإنتهاء سنة الامتياز حتى تضم إلى سنوات الخبرة للطبيب، حتى لا يوقع عليه غرامة قيد بالإضافة لرسوم القيد بالنقابة، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أى ملفات غير مكتملة الأوراق للقيد بالنقابة العامة

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