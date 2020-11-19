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منوعات

خوفًا من العقوبة.. تصرف غريب من فيل خلف عمود نور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تم التقاط صورة لـ فيل صغير خجول وهو يحاول الاختباء خلف عمود نور، بعد أن تم القبض عليه وهو يأكل قصب السكر من أحد الحقول في تايلاند.


تم العثور على الفيل في "شينج ماي" في شمال البلاد، ويبدو أنها اعتقدت أنها يمكن أن تختبئ خلف العمود الرفيع لأنها رأت أن البشر يقتربون، على الرغم من كونها أضخم بكثير ومرئية بشكل واضح.


بينما كان الأشخاص الذين يحققون في المشهد يسلطون الضوء على مكان اختبائه البارز، يبدو أيضًا أنه وقف ثابتًا تمامًا على أمل ألا يتم رصد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


يعيش ما يقدر بنحو 2000 فيل في البرية في تايلاند وعدد مماثل في الأسر في البرية ، يتجولون في الغابة العميقة وفي المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد.


مع ذلك، هناك صراع عندما يتعاملون مع البشر الذين يستخدمون أيضًا تلك المناطق في الزراعة وجمع الطعام، وتعتبر الأفيال حيوانًا محميًا في تايلاند ويؤدي قتلها إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 1000 بات.


إنها الحيوان الوطني في البلاد، وقد ساهمت في الثقافة التايلاندية لعدة قرون، ولكنها أصبحت من الأنواع المهددة بالانقراض في تايلاند في عام 1986.
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