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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة بالجولان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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سمر صالح
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق لقدس الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الوحدة  840 في سوريا وهي وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا،  تأخذ على عاتقها  تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران‬. 

وتابع أن تلك الوححدة موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة مؤكدًا أن الوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر اغسطس الماضي.


ونشر الجيش الإسرائيلي صورًا لمقر الفرقة السابعة التابعة للجيش السوري جنوب دمشق بعد تدميرها بعدد من الصواريخ.

وتظهر الصور التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقرين عسكريين قبل وبعد القصف.

وقال أدرعي إن الصور هي لـ "مجمع عسكري كان يستخدمه فيلق القدس الإيراني في محيط دمشق قبل وبعد الضربة الإسرائيلية.

كما نشر أدرعي تسجيلًا يظهر تساقط صواريخ على مقرات عسكرية قال أدرعي إنها "مواقع عسكرية في سوريا مستهدفةً مخازن ومقرات ومجمعات عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري".
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