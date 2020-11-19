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نائب وزير الطيران: ملتزمون بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمطارات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
الطيار منتصر مناع،
الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران
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هاجر إبراهيم
قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، إنه منذ بدء جائحة كورونا، بدأت توجيهات وتعليمات وزير الطيران إلى قيادات قطاع الطيران فى تطوير المطارات، والتي تعتبر ثروة قومية.


وأضاف "مناع"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تنفيذ أعلى إجراءات احترازية للوقاية من كورونا فى المطارات بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى والمطارات الأخرى.


وأكد أن مصر كانت سباقة بعمل أحدث الأساليب التى كانت تقام بها الدول خلال فترة كورونا، لافتا إلى أنه تم وضع الكاميرات الحرارية دائما فى جميع مطارات مصر حتى لا تعطل صفو الركاب.


وأشار إلى أنه تم عمل السيناريوهات المختلفة، متابعا أن وزارة الصحة تقوم بمجهود كبير جدا مع الوزارة.


وأفاد بأن تلك الإجراءات التى تمت فى المطارات كانت للجذب السياحى، لافتا إلى أنه يتم تصعيد الإجراءات الموجودة لتكون على أعلى مستوى.

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