رئيس مدينة سفاجا تتفقد منطقة سفاجا البلد لمعاينة المنازل المهجور والتي تحتاج لإعادة تأهيل

تفقدت السيدة هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، منطقة سفاجا البلد للوقوف على وضع المنازل المهجورة والمهدمة والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل لوضع ضوابط جديدة للبناء تخص كل حي بالمنطقة، ليتم عرض هذه الضوابط على السيد المحافظ لأخذ الموافقة النهائية أو تعديل أي بنود بها.





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حيث أمرت "المغربي" بتشكيل لجنة فنية بكل منطقة لمعاينة التخطيط المرورى والتنسيق الحضارى وازدحام الطرق وكثافة السكان بكل حى مع مراعاة الأثر الجمالي بكل حى حسب طبيعة كل مكان وعلى أساس ذلك سيتم وضع ضوابط جديدة للبناء بكل منطقة.





وأشارت "رئيس المدينة" إلي أن كل منطقة بمدينة سفاجا لها ملامح ونسق معين ما يستوجب تعديلات خاصة بكل منطقة، بالتزامن مع تعديل الشوارع وتطويرها لتستوعب الكثافات المرورية، وليس من الطبيعى أن يتم تطوير الشوارع وبقاء البناء كما هو، خاصة أن قانون البناء ينص على ان يكون الارتفاع للعقارات مرة ونصف عرض الشارع مما يسبب خلل في بعض المناطق.