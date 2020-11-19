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أخبار العالم

خطوات استخراج خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر بالسعودية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:23 م
الجوازات السعودية
الجوازات السعودية
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محمود نوفل
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن خطوات استخراج خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات أن الخطوات تتضمن: الدخول على حساب أبشر  والضغط على الخدمات من أيقونة خدماتي واختيار الجوازات. 

كما شملت الخطوات أيضا اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات واختيار طلب جديد وتحديد المنطقة و اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.
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