خطوات استخراج خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر بالسعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن خطوات استخراج خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وأوضحت الجوازات أن الخطوات تتضمن: الدخول على حساب أبشر والضغط على الخدمات من أيقونة خدماتي واختيار الجوازات.
كما شملت الخطوات أيضا اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات واختيار طلب جديد وتحديد المنطقة و اختيار نوع التصريح وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.
وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.