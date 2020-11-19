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اقتصاد

صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار غزيرة اليوم وغدا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:30 م
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لسقوط أمطارٍ غزيرة بناءً على البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من اليوم، الخميس، وحتى غدٍ، الجمعة، والتي يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة.


جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لسقوط الأمطار بمقر شركة صرف صحى الإسكندرية، بحضو الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.


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في سياق متصل، تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية، وناقش جاهزية استعدادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالاسكندرية، والاحتياجات من المعدات والبنية التحتية والخطط المقترحة للتعامل مع الأمطار المحتملة.


كما تفقد رئيس الشركة القابضة الخط الساخن 175 للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية، وسرعة التعامل معها.


فى السياق ذاته، ناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيئ على النحو التالي؛ تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من اليوم، الخميس، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومترا / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.
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