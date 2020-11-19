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أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 وفيات و1251 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:14 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في فلسطين
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محمود نوفل
أعلنت وزيرة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة الفلسطينية في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت لمواطن (90 عاما) من مخيم جنين، مواطنة (49 عاما) ومواطن (69 عاما) من نابلس، مواطنة من حلحول، ومواطن (64 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، مواطن (66 عاما) ومواطن (62 عاما) من قلقيلية، ومواطنين اثنين من قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (113)، نابلس (238)، بيت لحم (68)، قلقيلية (17)، رام الله والبيرة (90)، جنين (92)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (19)، طولكرم (34)، طوباس (37)، قطاع غزة (368)، ضواحي القدس (26)، مدينة القدس (141)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5609 فحوصات.

وبينت ان حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (48)، جنين (45)، نابلس (103)، طولكرم (19)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (36)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (9)، قطاع غزة (345)، مدينة القدس (286).

وأفادت الكيلة بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت  وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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