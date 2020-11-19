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رياضة

النتائج تظهر سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه فى إنجلترا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:24 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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يسرى غازى
أظهرت نتيجة التحليل الخاص بفيروس كورونا والتي اجراها محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر واستون فيلا عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب فور وصوله لانجلترا.


وأرسل نادي استون فيلا طائرة خاصة الي توجو لنقل محمود تريزيجيه الي انجلترا مباشرة.


وأظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح امس الاربعاء  فور عودتها من توجو، عن ايجابية عينة محمد النني لاعب ارسنال للمرة الثانية.


كما اثبتت  النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.
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