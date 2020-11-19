Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطة عودة العمالة المنزلية الوافدة من الخارج بالكويت

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:28 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
Advertisements
محمود نوفل


أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء أُحيط علمًا بالخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية الوافدة من الخارج حيث وافق عليها لافتا الي انه تم تكليف الجهات المعنية باستكمال استيفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة.

ومن المتوقع  أن ينظر مجلس الوزراء الكويتي بجلسته المقرر انعقادها اليوم في المقترح الذي تقدمت به الادارة العامة للطيران المدني لرفع الحظر عن الدول الـ 34 وفق ماذكرت صحيفة الأنباء الكويتية . 

ذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن الطيران المدني رفضت ان تتوسع سلطاتها في إدارة المحاجر الصحية المخصصة لاستقبال الوافدين أو المواطنين من الدول المحظورة، مشيرة الى ان الطيران المدني طلبت من مجلس الوزراء مشاركة الصحة والداخلية في إدارة المحاجر، فيما ستكون مسؤوليات الطيران المدني متمثلة في تشغيل المطار وتوفير الطائرات. 

وذكرت انه بناء على تكليف مجلس الوزراء لـ«الطيران المدني» بشأن عودة الرحلات بين الكويت والدول المحظورة، فإن الظروف مواتية لعودة الطيران من تلك الدول، ولا توجد أي مشكلة تعوق ذلك الامر، كما ان شركات الطيران الوطنية مستعدة هي الاخرى من حيث توفير مراكز الفحص والاجراءات الاحترازية على متن الطائرات وبعد الوصول، والخضوع لكل الاشتراطات الصحية بما فيها الفحوصات عند الوصول والحجر المؤسسي الإلزامي.

وقالت ان الطيران المدني استقبل عروضا مالية من الشركات المتخصصة في توفير المحاجر سواء فنادق او عمارات سكنية مؤخرا، إلا ان أسعار تلك الشركات مبالغ فيها للغاية ووصلت إلى 600-700 دينار للفرد لمدة 14 يوما شاملة تذكرة السفر وفحص PCR والاقامة و3 وجبات في اليوم، مقارنة بالاسعار التي تقدمها بعض الدول المجاورة التي انخفضت الى 300-350 دينارا، متوقعة ان يتم استقبال عروض مالية مخفضة جديدة من الشركات، موضحة ان الأمر متروك لسلطة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وتحديد الآلية.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على شرق وغرب الإسكندرية

أحلام الغلابة تتحول لكابوس.. تحذير برلماني عاجل بسبب استغلال شقق محدودي الدخل

ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"

صديقه منجد ومجدع وابن بلد.. الجانب الإنساني لفائق عزب ابن مدينة الإسماعيلية المخلص

برمودا البحر الأحمر.. 10 معلومات عن مثلث أبو نحاس.. شاهد

Advertisements

بعد إعادة فرز الأصوات.. نيويورك تايمز تكشف الفائز في ولاية جورجيا بالانتخابات الأمريكية

وفاة الفنان القدير فايق عزب

ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"

وزير السياحة: استمرار وقف ترخيص مراكز الأنشطة البحرية لمدة عام

بعد وفاته بمرض غريب .. معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل فايق عزب

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية هذا العام

وزير الإسكان: الأحد المقبل..فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة

منظمة الصحة العالمية تعلق على استمرار فتح المدارس

زوجان محتالان.. يأكلان ويشربان في مطاعم فارهة وعند الدفع "فص ملح وداب"

ماكرون يمنح قادة الإسلام في فرنسا مهلة 15 يوماً لتقديم ميثاق للقيم

الانتهاء يونيو 2021.. وزير الطيران: تحديث كامل لمنظومة خدمة الركاب بمطار سفنكس

جمعهما مستشفى واحد.. نشوى مصطفى تروي موقفاً مؤثراً مع الراحل فايق عزب قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاندروفر landrover تطرح رنج روفر فيلار 2021 range rover velar هايبرد.. صور

سفارة مصر في أثيوبيا تنجح في إجلاء 9 مصريين بإقليم تيجراي

استعدادات بمقابر الإسماعيلية لاستقبال جثمان الفنان فايق عزب