جلوري 330S موديل 2021 تنضم لأسطول الخرافي وكيلها في مصر .. صور

انضمت مؤخرا جلوري 330S موديل 2021 الي الوكيل الحصري لشركة DFSK Dongfeng الصينية في مصر و تسلم أسطول سيارات جلوري 330S موديل 2021 بحضور كل من مدير مبيعات الموزعين في ناشيونال موتورز أ/عماد عبدالجيد ومسئول شركة الخرافي أ/خالد فاروق.









وقد لفتت السيارة جلوري 330S أنظار مجموعة الخرافي وحرصت على ضمها لتكون ضمن أسطول سياراتها، وذلك لقوة ونجاح السيارة في السوق المصري ومدى تحملها وكفائتها في المهام الشاقة .





و الوكيل في مصر حريص دائما على التقدم والرقي والحفاظ على مكانتها ضمن كبرى الشركات، كذلك التوسع والانتشار وتقديم أفضل منتج وخدمة لشركائها في النجاح.



