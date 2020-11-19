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سيارات

جلوري 330S موديل 2021 تنضم لأسطول الخرافي وكيلها في مصر .. صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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اشرف عطية
انضمت مؤخرا جلوري 330S موديل 2021 الي الوكيل الحصري لشركة  DFSK Dongfeng  الصينية في مصر و تسلم أسطول سيارات جلوري 330S موديل 2021 بحضور كل من مدير مبيعات الموزعين في ناشيونال موتورز أ/عماد عبدالجيد ومسئول شركة الخرافي أ/خالد فاروق.


وقد لفتت السيارة جلوري 330S أنظار مجموعة الخرافي وحرصت على ضمها لتكون ضمن أسطول سياراتها، وذلك لقوة ونجاح السيارة في السوق المصري ومدى تحملها وكفائتها في المهام الشاقة .

و الوكيل في مصر حريص دائما على التقدم والرقي والحفاظ على مكانتها ضمن كبرى الشركات، كذلك التوسع والانتشار وتقديم أفضل منتج وخدمة لشركائها في النجاح.

مواصفات جلوري glory 330s
تأتي السيارة ب 8 مقاعد كبيرة ، ومحرك 1500 سي سي مانيوال وأنظمة امان تشمل فرامل ABS ، قفل امان للاطفال ، ومفتاح ريموت كنترول ، وكاميرا خلفية وبلوتوث واسبويلر خلفي وكماليات أخرى عديدة .

وأعلنت الشركة ايضا عن طرح ميزة جديدة في السيارة جلوري glory 330s  الشكل الجديد و هي تقنية بتقنية الـ 360° التي تتيح للسائق رؤية كافة تفاصيل السيارة . 
جلوري 330S موديل 2021 تنضم لأسطول الخرافي وكيلها في مصر .. صور
جلوري 330S موديل 2021 تنضم لأسطول الخرافي وكيلها في مصر .. صور
جلوري 330S موديل 2021 تنضم لأسطول الخرافي وكيلها في مصر .. صور
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