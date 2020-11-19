خير خلف لخير سلف.. البرلمان العربي يوجه رسالة لرئيس وزراء البحرين الجديد





رفع عادل بن عبد الرحمن العسومي باسم البرلمان العربي برقية تهنئة للأأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بمناسبة صدور الأمر الملكي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، والثقة الملكية السامية والمسؤولية الكريمة بتعيين ولي العهد رئيسًا للوراء.





وقدم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لرئيس الوزراء في برقية التهنئة بهذه المناسبة خالص التهاني وأصدق التبريكات، معبرًا عن ثقة البرلمان العربي بأن رئيس الوزراء الجديد سيكون خير خلف لخير سلف، وأن مملكة البحرين ستشهد في ظل رئاسته لمجلس الوزراء المزيد من النمو والتطور والازدهار في ظل المشروع الإصلاحى للملك حمد بن عيسى آل خليفة وتعظيم الطفرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات.





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وأضاف رئيس البرلمان العربي أن صدور الأمر الملكي للملك بتعيين ولي العهد في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة العربية والخليج العربي، دليل على الثقة الملكية الكبيرة به، وبقدرة سموه على تحمّل المسؤولية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة تحت القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، معربًا عن ثقة البرلمان العربي بأن سموه الكريم لن يدخر جهدًا في تعزيز العمل العربي المشترك وسيكون خير من يدافع عن قضايا الأمة العربية وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب البحريني والشعب العربي في التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.