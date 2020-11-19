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أخبار العالم

وزير الإعلام السعودي:ضخ الأموال المحصلة من الفاسدين فى مشروعات تنموية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:05 م
وزير الإعلام السعودي
وزير الإعلام السعودي
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محمود نوفل
 
أكد وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المملكة سطرت قصة نجاح خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي نقص للغذاء والدواء في ذروة وباء كوفيد-19.

وقال القصبي خلال إطلاقه المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: إن المملكة وقعت اتفاقيات لتكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا.

وأوضح القصبي، أن نهج المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي هو الوضوح والشفافية، وسوف يستضيف الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية.

وأشار إلى أن رؤية 2030 جعلت المسؤولين يعملون كفريق واحد، ونفذت إصلاحات اقتصادية شملت 13 وزارة.

وفيما يخص قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، قال القصبي: “موضوع الضريبة هاجس بلا شك لكل فرد وأسرة، وهو قرار مؤلم كما وصفه سمو سيدي ولي العهد خلال كلمته الماضية وخيار صعب جدًا، وسيُراجع بعد نهاية جائحة كورونا”.

وأضاف أن الأموال المحصلة من الفاسدين يتم إعادتها لخزينة الدولة، ويتم ضخها للمشاريع والتنمية، مشيرًا إلى أن توجه الدولة هو استئصال الفساد من جذوره حتى عودة كل ريال للمواطن.

وأشار إلى أن فاتورة أجور موظفي الدولة تصل إلى نصف ترليون ريال، مبينًا أن الإيرادات غير النفطية ساعدت بشكل كبير على سد الفجوة في الميزانية.

وأكد أن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك أولوية قصوى لدى الدولة، ولن تسمح باستغلال ضعاف النفوس للتداعيات الاقتصادية.

وأكد أن المواطن شريك في رؤية 2030 ، وهو المحور الأساسي لها، منوهًا بأن رؤية 2030 شاملة لجميع المجالات، وجعلت المسؤولين يعملون كفريق واحد .

ولفت إلى أن نحو 89% من الخدمات في المملكة يتم تقديمها إلكترونيًا، موضحًا أن عدد الأنظمة التي عُمل عليها خلال السنوات القليلة الماضية 72 نظامًا ولائحة، وعدد الأنظمة التي تُدرس أكثر من 200 نظام ولائحة.

وأشار إلى أنه خلال الرؤية تأسس عدد من الوزارات منها وزارة الرياضة، الصناعة والثروة المعدنية، والسياحة، والثقافة.

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