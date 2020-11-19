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مرأة

أشهر أم على الفيسبوك تروي كواليس فيديو اختيار عروس نجلها.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:17 م
أشهر أم على السوشيال
أشهر أم على السوشيال ميديا
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حياة عبد العزيز - تصوير : أشرف العمدة
في منزل دافئ يملؤه الحنان والمودة والفكاهة تسكن أحلام الشهيرة بـ فيديو فرح البحث عن عروس لابنها، والتي كسبت حب جموع رواد السوشيال ميديا، بضحكتها النقية وحركاتها اللارادية أثناء ابدائها عن إعجابها الشديد بالعروس التي وجدتها لابنها في الفرح.

انتشر الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي بعنوان "لما أمك تكون عايزة تجوزك"، وعلى الفور أصبحت والدة عمرو حديث السوشيال ميديا التي خطفت قلوب الجميع، وتلقت ملايين التعليقات والتي من بينها أنها "أم لجميع الشباب، وأم لكل من ليس له أم"، بينما طلب منها العديد أنها تبحث له على عروس كيفما فعلت مع ابنها.

لم يكن عمرو ابنها الوحيد كما يردد البعض، فكشفت صاحبة الفيديو الشهير أن لديها 5 أبناء وابنة، ولكل منهم تلك الطريقة في البحث عن عروس، إما في فرح أو جارة أو معرفة من المقربين، أما عن ابنها الخامس فهو عريس بالجنة على حد قولها لـ صدى البلد.

تلقى عمرو خليل وهو الابن الذي ظهر بالفيديو، بعض التعليقات السلبية والتي من بينها أنه يخضع لوالدته في الزواج وليس له حق الاختيار، لكن حسم الجدل من خلال حديثه لـ صدى البلد بأنه يثق في رأي واختيار والدته فهي لها نظرة ثاقبة والتي ظهرت فيها زوجات أبنائها الآخرين.


رقص والدة عمرو في الفيديو لم يكن من فراغ، بل بعد إشارة مبدأية من عمرو على موافقته على العروس، فبدأت ترقص على نغمات المهرجانات الشعبية التي ملأت القاعة، والتي خيلت أنه فرح ابنها عمرو.

وبعد الانتهاء من الفرح، تواصلت والدة عمرو مع والدة العروس لتحديد ميعاد المقابلة لإتمام تعارف الطرفين والأهالي.

وعن الشبه بين الأم وبين الفنانة بدرية طلبة، عبرت والدة عمرو خليل عن فرحها الشديد بهذا قائلة «من كتر ما انا بحبها فأنا شبهها»، وبعثت رساله لها من خلال صدى البلد  أن أمنيتها مقابلتها.
أشهر أم على الفيسبوك تروي كواليس فيديو اختيار عروس نجلها.. فيديو
أشهر أم على الفيسبوك تروي كواليس فيديو اختيار عروس نجلها.. فيديو
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