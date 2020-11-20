برلماني: الإجراءات الاحترازية داخل المطارات ستقلل من نسبة الإصابة بـ كورونا





قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن الموجة الثانية من فيروس كورونا سيكون لها تأثير بلا شك على السياحة المصرية ، إلا أن مصر تطبق الإجراءات الإحترازية بشكل جيد فى المطارات.





وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإجراءات الإحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية ستقلل من نسبة الإصابة بفيروس كورونا ، كما أن المطارات تعطى شهادة لأى راكب أنه خالى من الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه يتمنى ان تهتم الدولة بالسياحة ، لأنها أهم من البترول واكتشافات الغاز ، خاصة وأن السياحة مثل "الفرخة اللى بتبيض بيضة ذهب" ، الأمر الذى ينعكس على زيادة رصيد مصر من العملة الأجنبية.