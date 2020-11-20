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برلمان

برلماني: الإجراءات الاحترازية داخل المطارات ستقلل من نسبة الإصابة بـ كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
الإجراءات الإحترازية
الإجراءات الإحترازية فى مطار القاهرة
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن الموجة الثانية من فيروس كورونا سيكون لها تأثير بلا شك على السياحة المصرية ، إلا أن مصر تطبق الإجراءات الإحترازية بشكل جيد فى المطارات.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإجراءات الإحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية ستقلل من نسبة الإصابة بفيروس كورونا ، كما أن المطارات تعطى شهادة لأى راكب أنه خالى من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه يتمنى ان تهتم الدولة بالسياحة ، لأنها أهم من البترول واكتشافات الغاز ، خاصة وأن السياحة مثل "الفرخة اللى بتبيض بيضة ذهب" ، الأمر الذى ينعكس على زيادة رصيد مصر من العملة الأجنبية.

وكان قد قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن دول العالم لن تجيز أي من لقاحات فيروس كورونا إلا بعد التأكد من مأمونيتها، مشيرا إلى أن هناك 4 لقاحات في طريقها للطرح في الأسواق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم /الخميس/ منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على جهود الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

وأكد المنظري، أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، منوها بأن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الـ 9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.
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