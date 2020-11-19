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فن

حنان مطاوع تتعرض لموقف غريب خلال تصوير قابل للكسر في الشارع.. تفاصيل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف أحمد رشوان مخرج فيلم قابل للسكر، تفاصيل موقف غريب اسعده هو وفريق العمل خلال تصوير فيلمه في الشارع.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد، "إن الجمهور كان متعاونا معنا كثيرا، وهناك احد المشاهد الدرامية المهمة في العمل، للفنانة حنان مطاوع، وجدنا الناس في الشارع يتفاعلون معها ويصفقون وكاننا في مسرح وهذا اسعدنا كثيرا، وجعلنا مستغربين من حب الناس وتعاونهم معنا.

وكان المخرج أحمد رشوان كشف الصعوبات التي قابلته من اجل خروج فيلم قابل للكسر الي النور.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد": لم يكن سهلا ان أكون مخرجا ومنتجا للعمل، الي جانب اننا صورنا في الشارع، فلم يكن ايضا الامر سهلا في الحصول على التصاريح المطلوبة.

وتابع":ولكن هناك جانب ايجابي، أن عدد من الاصدقاء ساعدونا في ايجاد لوكيشنات تصوير، وهناك عدد من الاصدقاء دعموا الفيلم وشاركوا بأجورهم سواء من الابطال او العاملين امام الكاميرات لكى نتخطى عقبة الانتاج.

وأضاف:" اغلب المشاركين في التمثيل كانوا شباب تعرفت عليهم من ورشة تمثيل واعرف مستواهم الفني جيدا.

قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

احتفلت الفنانة  حنان مطاوع بحصولها على درع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

ونشرت حنان مطاوع مجموعة من الصور لها من تكريمها بالمهرجان وعلقت قائلة "استلام درع المهرجان الشبابى كان شرف كبير جدًا المسرح هيفضل و هيكون دايمًا لية مكانة خاصة فى قلبى".


وشاركت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا  في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .

يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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