ضرب بالأيدي بين دافيد لويز وسيبايوس في مران آرسنال

أكدت تقارير صحفية انجليزية وقوع مشادة خلال تدريبات فريق آرسنال الإنجليزى المحترف ضمن بين البرازيلى ديفيد لويز، ولاعب الوسط الإسبانى دانى سيبايوس.





وذكرت صحيفة "أتلتيك" البريطانية أن لويز قام بضرب سيبايوس على أنفه فى خلال مران الجانرز في فترة التوقف الدولى الأخيرة، وظهر اللاعب الإسبانى وهو ينزف من أنفه بسبب الضربه.





وتم استبعاد كل من لويز وسيبايوس من التدريبات، وتم منح اللاعبين الباقين إجازة ثلاثة أيام.





وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا اجتمع باللاعبين بعد العودة للتدريبات لتحسين الأجواء، وقام لويز بالاعتذار لسيبايوس وتم ترك الاثنين بمفردهما لمناقشة الأمر.





وفي سياق اخر، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين 4 مراقبين للمشاركة فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى يجمع بين الزمالك وغريمه التقليدي النادى الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.





كان الفارس الأبيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو تأهل الى المباراة النهائية على حساب الرجاء المغربي وتغلب عليه ذهابا وإيابا فيما بلغ النادى الأهلي الذى يقوده فنيا الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد تخطى نادى الوداد البيضاوي.



