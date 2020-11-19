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أبو شقة: هيئة الانتخابات وضعت قانونا يضاهي أعلى الدول ديمقراطية في العالم.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:14 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة ورئيس حزب الوفد وكيل مجلس الشيوخ
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محمود محسن
قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ إن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جرت بحرية كاملة، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تداخل لأصوات المواطنين.

وأضاف أبو شقة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن التزوير الحقيقي في صندوق الانتخابات، لكن إرادة المواطن عندما يقف أمام صندوق الاقتراع لم يشوبها أي تزوير، موضحًا أنه لم يكن هناك أي رقيب على الناخب أثناء التصويت.

وأشار إلى أن انتخابات النواب والشيوخ جرت وفق أعلى الضمانات التي تضاهي أكبر الدول الديمقراطية، معقبًا: ما يدلي به الناس في صناديق الاقتراع هو ما تبرزه النتيجة.

وأردف وكيل مجلس الشيوخ: نعمل على مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.. الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية وحرية كاملة.

واجتمع المستشار الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بحضور كل من فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، بقيادات وشباب حزب الوفد في منزله، وذلك لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر حول الأداء السياسي والعام للحزب، وكذا لتقارب الأجيال، وطرح الافكار المرتبطة بمسيرة الحزب في الفترة المقبلة وفي المستقبل البعيد. 

في البداية رحب د. أبو شقة بالحضور جميعًا والشباب، مؤكدًا أنهم نواة أساسية لامتداد شجرة الوفد في حديقة العمل الحزبي، منوها بدورهم المهم في تحريك الماء الراكد والوصول بالأفكار إلى حيز التفعيل الإيجابي عبر الحماسة التي تستند إلى روح وطنية وملهمة. 

وأشار د. أبو شقة إلى أن الوطن رغم التحديات التي تواجهه، فإنه يمر بفترة مضيئة تتيح فرصا أكبر للنجاح الذي يدفع بقاطرة البلاد إلى آفاق تليق بتاريخ مصر وحاضرها خصوصا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وإتاحة الإمكانات للتعبير العملي على هذه الرغبة تجاه الوطن.
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