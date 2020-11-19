المتحدث العسكري: انفجار محدود بخط الغاز فى منطقة سبيكة دون خسائر

أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن انفجارا محدودا قد وقع بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم دون وقوع أى إصابات أو خسائر .
وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث .
وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم السيطرة علي النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش في منطقة غرب العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية بالخط.
وأضاف المحافظ أن التفجير لن يؤثر علي إمدادات الغاز إلي المحطة البخارية بالمساعيد وإلي مساكن المواطنين بمدينة العريش والي المنطقة الصناعية بوسط سيناء.
أشار المحافظ إلي التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" فور وقوع الانفجار ، والتي قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة علي الحريق..مؤكدًا علي أن الخسائر والتلفيات بسيطة، ولا توجد خسائر بشرية.