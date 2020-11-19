المتحدث العسكري: انفجار محدود بخط الغاز فى منطقة سبيكة دون خسائر

أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن انفجارا محدودا قد وقع بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم دون وقوع أى إصابات أو خسائر .





وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه جار التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث .



