عميد حقوق عين شمس يكشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات التخلفات





وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه سوف يتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من التصحيح في موعد أقصاه 14 يوما مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة التي اتخذناها في امتحانات الفرق النهائية لسلامة والحفاظ على هيئة اعضاء التدريس والحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشار الدكتور ناجي ، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.





وأوضح ، أن الدراسة تتم بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، مشيرا إلى أنه يتابع باستمرار سير العملية التعليمية ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة.





واردف الدكتور ناجي إلى أن الكمامة إجبارية بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور.

وأكد عميد كلية الحقوق أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أي حالات اشتباه أو أي إصابات داخل الكلية، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم المدرجات وأماكن المحاضرات بشكل مستمر.







و تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس "حملة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي" بدءا من الأحد القادم.



يأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود. مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف د. رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



قال د. مصطفى مرتضى عميد الكلية إن استضافة الكلية ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحملة يأتى في إطار المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية والمبادرات الوطنية التي تعود بالنفع على المجتمع وتصب في صميم الدور المجتمعي للكلية ، وتنفيذا للخطة التي رسمتها رئاسة الوزراء لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة وتخصيص كل الإمكانيات الطبية لعلاجها.

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من امتحانات التخلفات يوم الأربعاء الماضي مشيرا الى انها تمت وسط إجراءات احترازية مشددة.