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دراسة توضح أكثر الأماكن لانتشار فيروس كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
دراسة توضح أكثر الأماكن
دراسة توضح أكثر الأماكن لانتشار فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة بريطانية،  أن المتاجر الكبرى هي أكبر نقطة يمكن أن تصيبك بـ عدوى فيروس كورونا  COVID-19.

وجدت البيانات الجديدة التي تم جمعها باستخدام تطبيق NHS Test and Trace أن محلات السوبر ماركت هي أكثر مناطق يمكن أن يتعرض فيها الفردا للإصابة بفيروس COVID-19 في إنجلترا.

واستعاد الخبراء خطوات 128808 شخصًا يستخدمون التطبيق الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس بين 9 و 15 نوفمبر لمعرفة المكان الذي من المرجح أن يحدث فيه انتقال، بموجب قيود الإغلاق الوطنية في إنجلترا ، سُمح لمحلات السوبر ماركت بالبقاء مفتوحة للمتسوقين. 

بينما تشير البيانات الجديدة إلى أن محلات السوبر ماركت هي المكان الذي ينتقل فيه الفيروس ، فإن ثاني أكثر المواقع شيوعًا هو المدارس الثانوية، ثم تلتها المدارس الابتدائية، ثم المستشفيات، ثم دور الرعاية. 

ظلت نصيحة الحكومة البريطانية كما هي طوال هذا الوقت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا

توصي NHS بما يلي: 

اغسل يديك بالماء والصابون كثيرًا لمدة 20 ثانية على الأقل.
استخدام جل معقم اليدين في حالة عدم توفر الماء والصابون.
غط فمك وأنفك بمنديل أو كمك (وليس يديك) عند السعال أو العطس.
ضع المناديل الورقية في الحاوية على الفور واغسل يديك بعد ذلك.
تنظيف الأشياء والأسطح التي تلمسها كثيرًا (مثل مقابض الأبواب والغلايات والهواتف) باستخدام منتجات التنظيف المعتادة.
التفكير في ارتداء غطاء الوجه في الأماكن المشتركة.
إبقاء النوافذ مفتوحة في الغرفة التي تقيم فيها والمساحات المشتركة قدر الإمكان.

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