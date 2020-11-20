بعد غد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول معايير الجودة في العملية التعليمية

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
ومن هذه الدورات دورة معايير الجودة في العملية التعليمية الأحد والاثنين ٢٢-٢٣ نوفمبر.
ويأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه، شملت هذه البرامج التدريبية ١٠ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين،وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس.
ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.
وكانت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة قد نفت صحة ما تردد على صفحات التواصل الإجتماعي فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.
وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات،وقد تم رصد الاصابات او الاشتباه منذ بداية العام الجامعي ، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات.
وأكد أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعه كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.
ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.