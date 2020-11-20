بعد غد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول معايير الجودة في العملية التعليمية

وكانت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة قد نفت صحة ما تردد على صفحات التواصل الإجتماعي فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات،وقد تم رصد الاصابات او الاشتباه منذ بداية العام الجامعي ، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات.





وأكد أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعه كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.





ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.